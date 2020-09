Paty Manterola habla de la depresión que sufrió Xavier Ortiz antes de morir

Tras darse a conocer la noticia del lamentable fallecimiento del cantante Xavier Ortiz, su ex-esposa, Patricia Manterola, quien también formó parte de Garibaldi, escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales, pero no quiso hablar más del tema.

Ahora y luego de darse a conocer las causas del deceso del Xavier Ortiz, fue Paty Manterola quien reapareció ante los medios de comunicación para hablar de la depresión que padeció el ex-integrante de Garibaldi y del porqué se ha mantenido al margen de la situación.

"Saben el cariño, pero sobre todo el respeto tan inmenso que nos tuvimos Xavi y yo, independientemente de que nuestra relación de pareja terminó hace más de 16 años, y precisamente por ese respeto a él, a su familia, a sus seres queridos, a su hijo, es que siento que mis comentarios, mis palabras no tienen mucha importancia y por eso me he mantenido muy prudente y al margen de esta situación tan dolorosa para muchos", señaló la cantante.

Esto ocurrió durante una entrevista para el programa 'Un Nuevo Día' de Telemundo, ahí Patricia Manterola se mostró conmovida por la decisión que habría tomado su ex-esposo respecto a su vida y reveló que ella también ha atravesado por episodios fuertes de depresión, aunque ha logrado salir adelante con ayuda profesional.

"El año pasado después de que se muere mi papi, mis emociones estaban a flor de piel, y noté que esos meses siguientes, esos días del mes de cada mujer, pues eran demasiados profundos, las emociones eran muy fuertes, y en mi siguiente visita a mi doctor de rutina, yo pensaba que era por mi papá", dijo la intérprete de 48 años de edad.

"Me abro con mi doctor por primera vez y le digo que desde siempre yo recuerdo que he tenido periodos irregulares, y siempre hay ciertos días que la paso fatal, y entonces me empieza a cuestionar ciertas cosas, y me dice: 'Paty eso no es normal, vamos a hacerte un panel completo de tus hormonas', y descubrí precisamente que no era normal, y que tenía yo un desbalance hormonal, muy grande, que gracias a Dios me estoy tratando", añadió.

Finalmente, Paty Manterola invitó a sus seguidores y al público en general a acercarse a los profesionales de la salud, pues ellos sabrán ayudarlos si es que padecen algún problema relacionado a la depresión.

