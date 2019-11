Paty Manterola enseña sus 'cositas' con un diminuto vestido ¡Qué sexy! (VIDEO)

Paty Manterola se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales, pues en su cuenta personal de Instagram ha logrado conquistar a sus fieles admiradores con sus ardientes publicaciones.

Recordamos que la ex cantante de Garibaldi, regreso a Televisa para participar en el divertido programa "¿Quién es la máscara?" logrando colocarse entre las favoritas, aunque su identidad fue comparada con Lucero, pues su hermosa voz y carisma dejó impresionados al público.

Con su participación en la televisión, por fin la artista mexicana de 47 años de edad, decidió regresar a los escenarios ya que por un tiempo se ausentó de la música para enfocarse en su familia y disfrutar momento con sus hijos.

Cabe mencionar que la famosa hace algunos semanas anunció su nuevo tema que lleva por nombre "Leyenda", esta canción ha logrado cautivar a sus fieles admiradores, quienes estuvieron esperando con ansias ver de nuevo a la famosa en los escenarios.

La cantante Paty Manterola tras regresar a la música, estuvo disfrutando de la compañía de sus fans al interpretar sus canciones, aunque algo que logró sorprender a los asistentes fue el espectacular vestuario que lució la famosa.

Paty Manterola calienta a sus fans exhibiendo cuerpazo

A través de su cuenta personal de Instagram la cantante Paty Manterola, compartió una recopilación de los mejores momentos que tuvo en el escenario; la artista con una mini vestido y enseñando sus encantos dejó más enamorados a sus fans.

Comentarios muy halagadores no se hicieron esperar en el video que compartió la artista, algunos de los mensajes fueron: "Me encanta tu fuerza en el escenario", "Hermosa", "Espectacular", "Que lindo verte en el escenario, me gustó tu look".