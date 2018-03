Paty Manterola anuncia que no hará gira con Garibaldi

Luego de darse a conocer que el grupo Garibaldi realizará una gira de reencuentro a sus casi 30 años de creación, Paty Materola ha anunciado que no hará la gira con el grupo.

A pesar de que en un inicio Paty había manifestado su interés por participar al 100 por ciento en el proyecto, ha trascendido que debido a su labor como madre es que no podrá estar en las presentaciones que se realizaran en gran parte de la República Mexicana, además de Estados Unidos, España, así como Centro y Sudamérica.

Tras esta noticia, se ha confirmado que Xavier, Katia, Luisa Fernanda, Paola, Adrián y Carlos serán los encargados de brindar todos los conciertos de la gira titulada ‘Que siga la fiesta’, y que en algunos de sus shows recibirán la visita de Paty Manterola, Sergio Mayer y Víctor Noriega.

Durante una entrevista, Luisa Fernanda habló de los planes de trabajo que tiene Garibaldi y señaló que iniciarán su participación en La Feria de Aguascalientes, lugar donde estrenarán el primer sencillo de La Cucaracha.

Por su parte, Xavier Ortiz subrayó que debido al delicado estado de salud de Pilar Montenegro es que la famosa no está contemplada para volver a los escenarios con el grupo.

“Pilar está enferma y desgraciadamente no podrá estar, y aunque Paty Manterola no esté en el talento fijo, la gente va a poder disfrutar de ella, porque al igual que Mayer y Víctor, el público los quiere ver, aunque no puedan estar en todas”, explicó Xavier Ortiz.