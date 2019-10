Paty Chapoy VS Maria Celeste Arrarás ¡se pelean por culpa de Sarita!

Sarita es, sin duda, la villana en la historia de la muerte de José José, y es que mientras sus hermanos mayores están desesperados buscando el cuerpo de su padre, la hija menor del príncipe de la canción se encontraba dando entrevistas presuntamente pactadas, y en la comodidad de su casa.

Una de las entrevistas más sonadas fue la de María Celeste Arrarás, una de las periodistas de Telemundo, quien se reunió con sarita, pero a diferencia del resto de la sociedad mexicana, la periodista apoyó en todo sentido a Sarita.

En ventaneando, no pudieron dejar de comentar la entrevista a sarita, sin embargo, la comentaron negativamente, pues le pareció antiprofesional que no le realizaran las preguntas que todos queremos saber, sobre donde se encontraba el cuerpo de José José o porque no les había dicho a sus hermanos mayores él dónde estaba el cuerpo.

Tras escuchar los comentarios negativos hacia su persona, María Celeste llamó al programa Ventaneando, donde la enlazaron con Paty Chapoy y el elenco de dicho programa, quienes le reprochaban su poca ética profesional, sin embargo, ella se defendió asegurando que no está a favor de Sarita

“Yo no estoy, de ninguna manera, tomando partido a favor de Sarita, en uno o dos comentarios atrás hiciste una inferencia, insinuaste que podría haber algún tipo de pacto entre ella y yo (..) no solamente no le pagamos a ella ni le pagamos a nadie, sino que ella tampoco pidió dinero”, dijo Maria Celeste

En las redes sociales, los internautas aplaudieron la acción por parte de los conductores, sobre todo de Daniel Bisogno y Mónica Castañeda, quienes no tuvieron miedo de confrontar a la periodista.

“¿porque no hubo otras preguntas, te condicionó a no hablar de ciertos temas? ¿Por qué no le dijiste a José Joel y Marysol donde estaba su papá? ¿Estaba pactada la entrevista?”

Sarita no solo ha dejado un conflicto entre hermanos, sino ahora también un conflicto entre profesionales del periodismo de espectáculos, quienes se han llenado de dimes y diretes.

