Paty Cantú y Juanpa Zurita ¿Confirman noviazgo? así celebraron el 14 de febrero

Paty Cantú y Juanpa Zurita sorprendieron al público compartiendo imágenes de su cita romántica, con la cual celebraron el día del amor y la amistad.

Y es que los famosos habían sido presionados por el público para realizar una cita, pues ambos lo propusieron en el programa de Televisa ¿Quién es la máscara?.

Paty Cantú y Juanpa Zurita rompieron las redes sociales, luego de que ambos compartieran una publicación en Instagram en donde aparecen juntos.

Esto luego de que desde que el año pasado, durante la segunda temporada de Quién es la Máscara, coincidieran, el youtuber como juez y la cantante como participante con el personaje de Mapache.

En ese momento, cuando se reveló la identidad de Cantú, el influencer no dudó en invitarla a salir. Por ello, el hecho de que los dos hayan compartido que estuvieron juntos en pleno día de San Valentín, logró que se prendieron las alarmas.

Fue a través de Instagram, en la cuenta personal de cada uno, en donde se compartió el momento. Con tres imágenes, en donde Juanpa Zurita aparece de pie mientras carga a Paty Cantú, los famosos confirmaron que tuvieron una cita para conocerse mejor.

¿Paty Cantú y Juanpa Zurita son pareja?

Y es que desde que se conocieron en el programa Quién es la Máscara, Juanpa Zurita no ocultó su atracción por la joven. La invitó a salir y hasta le dio un abrazo. Por ello, el hecho de que ayer en plena fecha de San Valentín compartieran las postales, las dudas sobre si son pareja o no, no se hicieron esperar.

"¿Son novios? ¿Llevan tiempo saliendo? ¿Hay atracción?".

Más tarde, compartió el contenido en su cuenta de Instagram, con otras imágenes, mismo que también Paty Cantú posteó. En éstas, la cantante explicó que primero Juanpa hizo que se conocieran para luego proponerle que se aviente de un avión.

Ahora solo hay que esperar a que la intérprete mexicana cumpla su promesa de subirse a un avión y aventarse en paracaídas.

