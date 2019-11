Paty Cantú sin ROPA ÍNTIMA posó para la revista Vanidades ¡Atrevida! (FOTOS)

Paty Cantú sin ROPA ÍNTIMA posa para la revista Vanidades ¡Atrevida! (FOTOS)

Paty Cantú es una famosa cantante mexicana que ha pasado de ser la mujer fuerte y tierna que cantaba “Goma de mascar” o “déjame ir” a ser una cantante más sensual incursionando ahora en el género musical de reggaetón.

Pero eso no es todo pues también se ha atrevido a seguir la poses de las chicas del genero con tremendas fotografías y vídeos cachondos en su Instagram, aunque eso sí, no importa el look que traiga, el talento permanece.

Es por eso que recientemente la tapatía decidió demostrar su sensualidad en unas cuentas imágenes que formaran parte de la revista vanidades en su edición de noviembre y en donde ha dejado a más de uno con la ilusión de que leer la entrevista exclusiva que le han realizado.

Fue en su cuenta oficial de Instagram en donde Paty Cantú ha dado la exclusiva de las imágenes en las que aparece luciendo un atuendo totalmente sin ropa íntima y en la que titula de la siguiente manera: “#BTS #Portada #noviembre @vanidadesmx #mariposapop #PatyCantu #LaMexicana �� ����. Foto de la foto por @bouqueh”.

En la imagen la sensual cantante de Jalisco presume un vestido negro con el que ha omitido la ropa íntima y deja entrever sus encantadores pechos entre la delicada tela de la prenda, que sin duda está haciendo arder las redes sociales.

Por si fuera poco, la intérprete de Valiente también dejó ver otra exclusiva imagen en donde ahora complementa su outfit con un abrigo de agujeros de color negro que le dan un estilo oscuro y bastante atrevido, volviendo una locura el especio de comentarios, donde sus seguidores no han parado de comentar sus impresiones.

Entre los comentarios que han destacado en la imagen se encuentra los siguientes: “Bonita noche hermosa”, “Quieres ser mi novia si o no Paty”, “Te queda todo pero de negro luces enormemente”, “Linda eres más que linda maravilla que siempre brilla a donde va”, “Amo verte me recuerda que si existe el amor a 1a vista”, entre muchos otros de la enorme lista.