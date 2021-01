Paty Cantú se une a Lasso para “Odiarte”, su increíble nuevo tema musical

Paty Cantú y Lasso han unido su talento musical para su nuevo tema, “Odiarte”, estrenado durante la última semana de enero y que está enamorando a los fans de la cantante.

“Odiarte”, fue co-escrita por la propia Paty Cantú, quien contó con el apoyo de un gran equipo de compositores conformado por Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Pablo Arévaleo, Ana Paola Lynch.

Paty Cantú y Lasso componen juntos "Odiarte"

Lasso, quien también formó parte del equipo de compositores de Paty Cantú, reveló estar “fascinado” por poder colaborar con la cantante mexicana para su nuevo sencillo.

“Cuando me enteré que quería hacer una canción conmigo no lo podía creer [...] Siempre la he admirado: Paty es una de las artistas más importantes y líder de una generación. Formar parte de su historia es todo un honor”.

Lasso dijo que estaba emocionado “a tal grado que tuve que llamar a mis papás” por su colaboración con Paty Cantú, de la que traemos todos los detalles en La Verdad Noticias.

Paty Cantú encanta con su música en “Odiarte”

En el canal oficial de YouTube de la cantante puedes encontrar el vídeo oficial de “Odiarte”, el cual ha superado las 300 mil reproducciones en menos de 24 horas de su estreno.

“Esta canción es un perfecto balance entre Paty y yo: tiene su fuerza y temple, así como mi melancolía. Creo que logramos crear una balada de esas que se quedarán en tu playlist para siempre”, dijo Lasso.

“Odiarte” de Paty Cantú ya se encuentra en todas las plataformas de streaming y su canal oficial de YouTube, donde también está cerca de los 50 mil likes.

