Paty Cantú se burla de los "gringos" por celebrar el 5 de mayo

Si bien el 5 de mayo se celebra la batalla de Puebla, y es una fecha importante para la historia, muchos estadounidenses lo toman como una excusa para realizar fiestas de estilo mexicano, por lo que Paty Cantú quiso burlarse del hecho.

Pese a que pasa a ser una fecha histórica más, parece que los americanos consideran el 5 de mayo como si fuera la independencia de México o alguna celebración de este estilo, por lo cual la cantante utilizó su cuenta de Twitter para hacer referencia a los norteamericanos.

En su Tuit la cantante se burló de la pronunciación del Español de los estadounidenses, de escribiendo lo "extasiados" que suenan al festejar una fecha histórica de otro país, y de las cuales muchos no conocen el contexto.

“5 de Mayo. Y me dan ganas de decirlo como gringa: SIN-cow the my oh!!!!!!”, publicó la cantante