¿Paty Cantú se aleja de la música? Así anunció sorprendente proyecto

Paty Cantú es una de las cantantes que recientemente ha que incursionará en el teatro, área en la que se había negado a participar y en la que se dirige ahora como un lugar en el que desarrollar su mensaje como protagonista.

“El año pasado me abordaron con diferentes proyectos de actuación y dije que no porque me iban a alejar de la música, pero luego dije: si puedo hablar con otras personas desde otro ángulo y que mi personaje pueda parecerse a algo que yo creo que sería muy bueno”, dijo la cantante en una entrevista.

La bella cantante Paty Cantú pensó en un personaje muy específico y para su sorpresa, una semana después, el papel perfecto le llegó: “Es algo muy bonito y acorde con lo que promuevo y por lo que lucho. Es mi primer papel protagónico, así que espero haberlo hecho bien”, dice.

Los proyectos de Paty Cantú

Hay que destacar que no es su primer proyecto histriónico, pues está siendo promocionado como el más importante que ha hecho, pero hasta el momento no ha podido revelar el nombre ni nada sobre él.

Además, será la presentadora de “Iron Chef México” con la plataforma Netflix, y entre los últimos trabajos que ha realizado en televisión se encuentra su participación en el concurso “¿Quién es la máscara?”, en 2020.

Paty Cantú ¿Dejará la música?

La cantante ha dicho que sus proyectos musicales continúan y tras, haber retomado lo más profundo de sus raíces en su último disco La mexicana, comienza un nuevo trayecto con una canción llena de libertad y energía femenina llamada 'Bailo Sola, con lo que dice llega una nueva etapa en la que asegura, quiere hacer "la mejor música" de su vida.

Cabe destacar que la bella Paty Cantú se subirá al escenario de la Arena CDMX para ser parte del proyecto nostálgico 2000's Pop Tour en el que cantará junto a bandas como Playa Limbo, Bacilos, Motel, Nikki Clan, entre otras.

