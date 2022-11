Paty Cantú revela detalles de su relación tóxica con Sebastián Zerboni

La talentosa cantante de pop Panty Cantú rompió el silencio sobre su relación que tuvo con una ex pareja y reveló los motivos por los que su noviazgo se fue tornando tóxico. Los usuarios aseguran que se trata de Sebastián Zerboni con quien salió en el 2009.

Te contamos en La Verdad Noticias que también dijo que por esa relación con el actor mexicano fue que compuso su canción “Goma de mascar”, pues ella al comenzar a darse cuenta de las red flags, pero él no quería que su relación acabará.

“Empecé a salir con él y, de repente, me empezó a volver loca y, de repente, ya no lo soportaba y, de repente, lo quería yo cortar y se pegaba con un zapato en la cabeza y decía que no lo dejara; y yo me asustaba y no lo dejaba” revela Paty Cantú.

Paty Cantú revela cómo se le ocurrió la canción que le dedicó

La cantante Paty Cantú también confesó que durante el tiempo que siguieron juntos se le ocurrió la letra de la canción “Goma de mascar” que estaba inspirada en Sebastián Zerboni.

Resulta que Paty estaba en una reunión junto con su ex novio Sebastián y en el momento en que se fue al baño, se le comenzaron a ocurrir fragmentos de la letra que tuvo dicha canción.

“Entonces, literal, comencé a cantar: ́Maldito día en que te encontré’, pero era todo como chiste ‘y la hora en la que te miré’. Quince minutos, todo ese tiempo el hombre seguía en el baño. Aparte de mal novio o lo que sea, era un hombre que c%g$ba muy lento”.

Finalmente, Paty Cantú acabó terminando con él. Sebastián reveló en “La Casa de los Famosos” que ella simplemente lo dejó de contactar. La canción “Goma de mascar” salió en el 2010 por lo que aseguran que hablaba del actor.

¿Cuál es la edad de Paty Cantú?

La famosa cantante Paty Cantú actualmente tiene 38 años, ella nació el 25 de noviembre de 1983. Recientemente, recibió muchas críticas aparentemente porque aseguran que no se viste adecuado a su edad.

