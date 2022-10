Paty Cantú luce outfit de impacto con mini falda de terciopelo y botas rojas

Panty Cantú es una de las cantantes de pop más reconocidas y queridas en México, Asimismo, tuvo una reciente participación como jueza en el reality show de canto “La Voz Kids”.

Sin embargo, te revelamos en La Verdad Noticias que recientemente ha sido criticada por varios haters quienes creen que no se viste adecuadamente a su edad y que hasta tiene un pésimo sentido de la moda.

Ella ha pedido a sus haters que si no les gusta su música o como luce que mejor no la vean. Además, demuestra en sus redes sociales que no le importan las críticas y ella seguirá luciéndose con sus increíbles outfits en sus redes sociales.

Este es el increíble outfit de Paty Cantú que combina el negro con el rojo

Paty Cantú se lució al modelar frente a unos espejos en su cuenta oficial de Instagram con una minifalda negra de tela aterciopelada con una camisa de algodón también negra.

A pesar de ser un conjunto algo casual, la cantante supo darles un estilo muy vibrante al combinarlas con unas botas rojas de plataforma y charol. Para su make up, la cantante eligió algo muy básico, solo con un poco de rubor y mucho brillo y remarcó sus largas pestañas con rimel negro.

Su publicación ya tiene 38, 448 mil likes al igual, que muchos comentarios de admiración por su atuendo por parte de sus 2.1M.

¿Cuál es la edad de Paty Cantú?

Edad de Paty Cantú.

La famosa Paty Cantú tiene 38 años. Desde muy pequeña demostró un gran interés por componer y cantar canciones. Lanzó su primer disco en el 2003 en conjunto con Mario Sandoval, quienes se hacían llamar Lu. Actualmente se piensa que podría tener una colabración con Danna Paola.

