Paty Cantú estalla tras rumores de que ella y Belinda se odian

La cantante asegura estar harta de la pelea entre los fans y las comparaciones con otras artistas.

Días atrás te dimos a conocer que Belinda había sido anunciada como artista invitada de los conciertos del 2000’s Pop Tour que se llevarían a cabo el próximo 4 y 17 de noviembre en Monterrey y Ciudad de México, lo cual emocionó bastante a los fieles fans de la cantante.

Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular el rumor de que Paty Cantú no estaba nada contenta con la noticia e incluso se aseguró que le pidió a Ari Borovoy que no le hiciera compartir camerino ni las hiciera cantar juntas en el escenario como se acostumbra en las presentaciones de la gira musical producida por BoBo Producciones.

Belinda formará parte del 2000's Pop Tour y los fans están muy emocionados.

Como era de esperarse, los fans de ambas artistas comenzaron a pelear en redes sociales y pronto atrajeron la atención de los demás cibernautas, quienes dieron su opinión al respecto de este escándalo que ya figura entre las noticias de la farándula mexicana.

Paty Cantú se dice harta de las comparaciones

La cantante negó en todo momento que tuviera una enemistad con la ex prometida de Nodal.

La pelea desató una ola de duras críticas y crueles burlas en su contra, la ex integrante de Lú recurrió a su cuenta de Twitter para desmentir dicho rumor. Asegurando que no existe rivalidad alguna, ella dijo estar harta de los ataques recibidos y lamentó que Belinda no detuviera a sus fans.

"Ojalá su artista como yo, también les diga que eso NO se llama amor por ella, que no se quede callada y condone esto, ella sabe que jamás me he metido con ella y ya me tienen harta", dijo Paty Cantú, quien es una de las artistas más aclamadas de los 2000’s Pop Tour.

Te puede interesar: Paty Cantú estalla contra fans que la comparan con otros artistas

¿Cuándo inició Paty Cantú?

La cantante es considerada una de las máximas exponentes de México en la actualidad.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, Paty Cantú debutó en 2003 junto al grupo Lú y en 2008 inició una carrera musical en solitario. Hoy en día, la cantante de 38 años de edad es considerada una de las más grandes exponentes del pop en México.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales