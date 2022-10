Paty Cantú estalla contra fans que la comparan con otros artistas

Fans han salido en defensa de la ex integrante de Lú.

Paty Cantú se convirtió en tema de conversación entre los cibernautas luego de que se diera a conocer que protagonizó una fuerte pelea con un fan de Danna Paola, quien recurrió a Twitter para arremeter en su contra llamándola “vieja” y “pasada de moda”.

El pleito comenzó cuando los fans de ambas artistas discutían sobre la participación de Danna Paola en la primera edición del Multiverso Festival Musical que se llevó a cabo el pasado 8 de octubre desde el Parque Bicentenario de la CDMX, la cual llamó la atención debido a que los asistentes no se mostraban muy animados con su presentación.

Fans de Danna Paola atacaron a la cantante en Twitter

La cantante no dudó en defenderse de los ataques recibidos.

Los ánimos se calentaron hasta el punto que un seguidor de la intérprete de ‘Mundo de Caramelo’ llamó “vieja” y “pasada de moda” a Paty Cantú, quien se involucró en la discusión para defenderse de los ataques recibidos. Posteriormente, ella lamentó que siempre busquen ofenderla con temas de su edad y de su popularidad.

Paty Cantú manda fuerte mensaje en Twitter

La ex integrante de Lú mando un poderoso mensaje en Twitter, en el cual exige que se le respete.

Sin embargo, la situación no se detuvo ahí. Horas más tarde, la cantante, quien podría formar parte de una nueva telenovela de Televisa, pidió a sus seguidores que no la ofendan ni comparen con otros artistas, además de señalar que ya está harta de todo el hate que recibe injustamente en redes sociales.

“Ya me cansé de aguantar, no aguanto más. NO me ofendan, NO me comparen. Si quieren comunidad y música son bienvenidos. Si quieren pleito, pasen de mi y déjenme en paz…. No vivo para ser más que el artista de su preferencia, vivo pa’ crecer, vivo pa’ ser feliz, gracias”, fue el poderoso mensaje que Paty Cantú compartió en su perfil oficial.

¿Cuál es la edad de Paty Cantú?

La cantante es considerada una de las máximas exponentes de México en la actualidad.

Paty Cantú nació el 25 de noviembre de 1983, por lo que ahora tiene 38 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la cantante originaria de Houston, Texas debutó en 2003 junto al grupo Lú y en 2008 inició una carrera musical en solitario, misma que ha sido un rotundo éxito.

