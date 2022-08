Paty Cantú defendió a Danna Paola tras las críticas por su figura

La cantante Danna Paola ha dejado intrigados a los usuarios por su cambio físico, por lo que han surgido varios comentarios negativos por su figura, motivo por el cual diversos medios le cuestionaron a Paty Cantú sobre lo que pensaba de la imagen de la joven artista.

Y es que, en los últimos días diversos internautas han criticado el cuerpo de la intérprete de "Mala fama", ya que en su última presentación en uno de los eventos de música llamó la atención su figura delgada.

Debido al revuelo que ha causado la famosa, la intérprete de "Goma de mascar", dio su punto de vista al respecto y no dudó ni un solo momento en defender a su colega y señaló que no se debería opinar del cuerpo de los demás en redes sociales o en público.

Paty Cantú defendió a Danna Paola de las críticas

Durante una entrevista, la cantante comentó que no se habla del cuerpo ajeno, pues hablar del cuerpo de alguien es algo delicado, y expresó: "No sé cuál sea la necesidad o la razón, pero no es algo que tenga que ser público". Dijo.

Por otro lado, la mexicana comentó que Danna Paola se ve hermosa y le envió un mensaje, mencionó que no le debe dar importancia a los comentarios en los que la comparan con ella, ya que ambas artistas tienen diferentes estilos, pues en las noticias de la farándula te hemos compartido los éxitos de la joven.

Te puede interesar: ¿Paty Cantú se aleja de la música? Así anunció sorprendente proyecto

¿Cuál es la edad de Paty Cantú?

La cantante mexicana de 38 años de edad

La cantante Paty Cantú, quien ha conquistado a sus fans, tiene 38 años de edad. La artista nació el 25 de noviembre de 1983. Desde sus años de juventud se dio a conocer en la industria musical con el grupo Lu, pero tras varios años decidió iniciar una nueva etapa como solista.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram