Paty Cantú contó que sufrió acoso sexual de parte de ejecutivo

La vida de los y las famosas no ha sido muy buena desde que la gran mayoría alzó la voz para contar lo que realmente estaba pasando en sus vidas; tal es el caso de Paty Cantú, quien ahora se unió a este grupo para decir realmente lo que le pasó en una ocasión.

La intérprete dio a conocer que un ejecutivo comenzó a acariciar su espalda con uno de sus dedos lo que a ella le incomodó mucho; así que decidió ponerle un alto en tiempo y forma, antes de que éste se propasara con ella.

“Sí me pasó una vez, me hicieron así con el dedito en la espalda porque traía la espalda descubierta con un vestido, alguien como cien años más grande que yo y si me volteé y le dije así: ‘No me vuelvas a tocar porque te voy a dar una cachetada’”, contó para el programa Ventaneando.

Han sido muchas las famosas que han declarado en contra de algún jefe, productor o parte del personal con el que laboran día a día; esto ha sido suficiente para más mujeres rompan el silencio y cuenten sus experiencias respecto a lo que sufren día a día.

"Agarré a la persona que venía con mi equipo y le dije enfrente de la persona que me acosó: 'No me dejes que vuelva a estar cerca de esta persona porque le voy a dar un golpe en la cara, pero yo siempre reacciono así'".

Aunque muchos llevan algún tiempo sin ver a Paty Cantú, ella se mantiene en el medio artístico y este miércoles 4 de septiembre se presentará en el Foro Totalplay, como parte de su gira de conciertos Closer. La joven incursionó al ámbito de la música el pasado 2008 y ‘Déjame ir’ fue uno de sus más grandes éxitos.

