Paty Cantú confesó que lucha contra una terrible enfermedad(VIDEO)

En un conocido programa de TV la cantante Paty Cantú confesó que sufre de una lamentable enfermedad llamada “hipotiroidismo”, que es una disfunción que provoca que la glándula tiroides no produzca suficientes hormonas tiroideas, por lo que el cuerpo no puede seguir funcionando con normalidad y la actividad orgánica disminuye o se ralentiza.

La intérprete de "Cuenta pendiente", "Miento" y "Valiente", a pesar de que en su carrera artística le va muy bien, lamentablemente en cuestiones de salud no es así, por ello habló por vez primera sobre la terrible enfermedad que padece desde que hace dos años atrás en que presentó los primeros síntomas.

“Fíjate que estuve con síntomas que yo no sabía que eran síntomas por dos o tres años, de 'hipotiroidismo', que no es lo más grave del mundo, pero tiene síntomas bastante feos, como fatiga, depresión, no estás produciendo nada, la tiroides controla todo"