Paty Cantú comparte el regalote que le dio su novio por su cumpleaños

Paty Cantú llegó a sus 38 años de vida, y está en uno de sus mejores momentos, con un romance sólido, y con una carrera que sigue en ascenso.

La ex integrante del dúo Lu compartió lo feliz y apapachada que está celebrando este cumpleaños, por lo quea través de redes ha compartido todos sus regalos.

La famosa, quien tiene un romance con el ex de Ailsinn Derbez, incluso mostró el regalo que le dio su pareja, a quien también ya le dice “Te amo”

Este fue el regalo que recibó Paty Cantú

La famosa compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una fotografía del ramo de rosas que recibió por parte de su pareja, a quien le puso en letras mayúsculas la palabra “Te amo”.

La pareja está presumiendo su amor por todo lo alto, de hecho, hace unos días acudieron a la carrera de la Fórmula 1 en México, en donde apoyaron a Checo Peres.

La pareja estuvo presente en el GP de México

Los fans de la cantante no dejaron pasar la fecha para celebrar el nacimiento de la famosa, y a través en su cuenta oficial de Twitter compartió un mensaje para sus seguidores, quienes la hicieron tendencia en twitter.

“Esta si que no me la esperaba, ustedes siempre se las ingenian para estar conmigo y me hacen sentir especial, gracias”, dijo la cantante.