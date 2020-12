Paty Cantú canta el Himno Nacional en la pelea de "El Canelo" ¡Y se equivoca!

Hace unos días dimos a conocer en La Verdad Noticias que Sofía Reyes tuvo que cancelar su participación en la pelea de “El Canelo” Álvarez contra Callum Smith debido a que alguien de su equipo se había contagiado de coronavirus, por lo que Paty Cantú fue elegida para que ella sea quien entone el Himno Nacional en la noche del pasado sábado.

La fecha llegó y Paty Cantú salió a interpretar el Himno Nacional ante millones de personas que esperaban ver a Saúl “El Canelo” Álvarez y Callum Smith pelear por el título del campeón mundial de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, el de Ring Magazine que poseía el británico y el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo.

Sin embargo, la participación de la cantante mexicana dio mucho de que hablar en las redes sociales por muchas razones, pero lo que llamó la atención y causó el enojo de más de uno fue que tuvo una equivocación al momenrto de cantar una estrofa, pues agregó una letra en unas palabras de la letra original.

Destrozan a Paty Cantú en redes sociales

Este error no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes no dudaron en convertir a Paty Cantú en blanco de burlas, pues aseguran que la ganadora del segundo lugar de “¿Quién es la máscara?” le dio un estilo muy americano y que era una falta de respeto que no se supiera la letra del Himno Nacional siendo ella mexicana.

Por qué agringar el estilo al cantar el himno nacional, Paty Cantú?

No la chingues #CaneloEsAzteca — El Muchacho Fracasado (@Mr_chamaco) December 20, 2020

Las críticas que recibió la cantante en redes sociales fueron tantas que su nombre llegó a convertirse en una de las tendencias principales de Twitter, plataforma donde se observaron cientos de memes y mensajes señalándola por este pequeño error que cometió en televisión.

Paty Cantú tuvo un pequeño error a la hora de cantar el Himno Nacional Mexicano en la reciente pelea de Saúl "El Canelo" Álvarez contra Callum Smith.

Ante esta situación, Paty Cantú decidió ignorar a sus detractores y agradecer el apoyo de sus fieles fanáticos a través de sus historias de Instagram, en donde además felicitó a Saúl “El Canelo” Álvarez por su triunfo en la noche del sábado pasado.

¿Crees que Paty Cantú merecía ser criticada por este error? ¿Viste la pelea entre Saúl “El Canelo” Álvarez y Callum Smith? ¿Qué te pareció? Deja tu respuesta en los comentarios.

