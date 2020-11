Paty Cantú ¿Por qué tiene una colaboración con el protagonista de HIMYM?

How I Met Your Mother es una de las series sitcom más exitosas de todos los tiempos, pues con 9 temporadas al aire conquistó a todos los televidentes, quienes no se perdían ni un episodio de este programa, pues la historia del enamoradizo Ted Mosby empatizo con muchos.

En ese sentido, Paty Cantú decidió que una de las colaboraciones que quería hacer para su nuevo álbum era precisamente con Josh Radnor, el protagonista de la mencionada historia, quien para ella encajaba perfecto con la canción.

Si bien, no es precisamente Ted Mosby el que canta, sino Josh, la intérprete mexicana sí recurrió un poco a la historia del protagonista de HIMYM para poder escribir esta canción, que trata de dos personas que quieren encontrarse y enamorarse, pero debido a los tiempos, esto parece no ser posible.

“Resulta que es un tipo que es muy buen músico, no me preguntes cómo, pero tenemos una canción que se llama “Mirame” en el disco”, reveló Cantú.

Paty Cantú y Josh Radnor mostraron química

En entrevista para el canal oficial de Pepe y Teo la ex conductora de La Voz México no quiso dar más explicaciones de cómo llegaron a conocerse, pero aseguró que fueron el match perfecto, y quisieron basarse un poco en la idea del personaje principal de How I Met Your Mother para esta canción.

“Todos somos un poco Ted Mosby en el buen sentido(...) pero el personaje es muy idealista, está buscando el amor por 10 temporadas ¿Quién de ustedes no se ha encontrado buscando el amor como por 5 temporadas?” dijo la intérprete.

La canción ya cuenta con más de 44 mil reproducciones en el video con letra en Youtube, y se ha convertido en una de las favoritas del álbum, sobre todo por los fans de la popular serie estadounidense.

¿Te gustaba How I Met Your Mother?, ¿Ya escuchaste la nueva canción de Paty Cantú con Josh Radnor?, dinos tu opinión sobre este y otros temas en La Verdad Noticias a través de los comentarios.