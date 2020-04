Paty Cantú, Miley Cyrus y otros conciertos, eventos y pláticas para mirar online

De Paty Cantú a Miley Cyrus: los conciertos, eventos y pláticas para mirar online

Gracias al apoyo de los fanáticos y de las diversas empresas del entretenimiento se han organizado múltiples conciertos de artistas de todo el mundo para ser disfrutados desde casa de forma gratuita.

La rápida propagación del coronavirus ha afectado a todas las industrias, pero la del entretenimiento rápidamente mostró su interés por continuar a flote y animar a todos a través de espectáculos transmitidos por redes sociales y esta semana fueron anunciados diferentes eventos como el de Paty Cantú, Miley Cyrus, los Tigres del Norte y hasta el de Bronco.

Ocesa, la empresa promotora de grandes espectáculos en México, tiene una serie de shows programados desde el 14 de abril y hasta 18 del mismo mes, en los cuáles podrás disfrutar de tus artistas favoritos desde la comodidad de casa.

Lista de eventos del 14 de Abril.

La tarde del martes 14 estará llena de espectáculos internacionales donde destacan los de Sofi Tukker con un evento llamado Quarantine Set; el de la cantante y compositora británica, Charli XCX; el del DJ Questlove o la clase de canto de Paty Cantú.

Además de las transmisiones en vivo de artistas como: Francisco el hombre / Cuatro pesos de propina, Wild Nothing, Quinn XCII, Christine and the Queens o De mi barrio a tu cocina.

Excelentes opciones para disfrutar el 15 de Abril.

Disfruta de tus artistas toda la semana

Para el 15 de Abril los eventos programados serán los de Jason Mraz, Daniela Spalla, Meghan Trainor, Ava Rocha / Sofía Viola, DLD, Horacio Palencia, BuzonSOS y Alice Merton y el estreno del programa especial de entrevistas de la polémica cantante y actriz, Miley Cyrus llamado Bright Minded.

Para el viernes 18, BTS organizó un festival virtual llamado Bang Bang Con que podrá verse a través del canal de YouTube BANGTANTV, a partir de la noche del próximo 17 de abril.

En este evento pondrá en línea varios de sus conciertos o cápsulas, como HYYH 2015, el Epílogo HYYH 2016, la trilogía Red Bullet Live de 2014 y el 3er Muster de 2016.

Foto: Infobae