Paty Cantú: Esta es la terrible enfermedad que padece la cantante

Paty Cantú es una de las cantantes más queridas por el público mexicano debido a su gran talento, carisma y por supuesto belleza.

Por lo que el día de hoy ha sorprendido al revelar que tiene una enfermedad grave con la que ha batallado desde hace algunos años.

La terrible enfermedad de Paty Cantú

En el denominado evento UnRecordPorLaTiroides la intérprete de Déjame ir, señaló que ella misma ha tenido una lucha con el hipotiroidismo que sufre desde hace varios años.

"Yo en mi experiencia personal, que tengo hipotiroidismo, y que es algo de lo que he hablado durante entrevistas, me costó mucho encontrar el diagnóstico, estuve un año diciendo síntomas aleatoriamente a la gente, sin saber que eran síntomas de una sola cosa, y se me diagnosticó como 20 cosas más que no eran", compartió la cantante.

Sin embargo, no fue hasta que no se hizo un análisis de sangre que descubrió cuál era su padecimiento, porque antes le dijeron que tenía leucemia y otras enfermedades.

Debido a esto la cantante estuvo un año en incertidumbre sin saber qué tenía por lo que actualmente tiene que tomar una pastilla todos los días.

“Me regresó la vida, me regresó la personalidad, pude volver a dormir, pude volver a controlar mi peso, pude volver a controlar mis emociones, entonces, a partir de ese momento, es algo de lo que he hablado públicamente".

Debido a esto la cantante considera que es importante normalizar y hablar sobre estas enfermedades que son comunes.

¿Qué es el hipotiroidismo?

La cantante estuvo 1 año buscando el diagnóstico pues presentaba múltiples síntomas

Según el portal cun.es, el hipotiroidismo es un cuadro clínico que lleva a una reducción de la glándula tiroides, la cual es fundamental para regular las reacciones metabólicas del organismo.

Como las hormonas tiroideas son fundamentales para que se lleven a cabo la mayoría de funciones del organismo, el hipotiroidismo causa que la actividad de los órganos disminuyan y afectan a funciones metabólicas neuronales y cardiovasculares.

Entre sus sintomas más comunes se encuentran cansancio, intolerancia al frío (carácter muy friolero), apatía e indiferencia, depresión, disminución de memoria y de la capacidad de concentración mental, piel seca, cabello seco y quebradizo, fragilidad de uñas, palidez de piel, aumento de peso, estreñimiento pertinaz y somnolencia excesiva.

Además de que en situaciones extremas puede evolucionar hacia la insuficiencia cardiaca, la hinchazón generalizada (mixedema), insuficiencia respiratoria y abocar al coma mixedematoso con pérdida de conocimiento que conlleva un alto grado de mortalidad.

Es padecida principalmente por mujeres y su causa más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto que da lugar a una destrucción progresiva del tiroides como consecuencia de que el organismo no reconoce al tiroides como parte del cuerpo propio por lo que procede a atacar por medio de anticuerpos.

