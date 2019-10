Patty López de TV Azteca opaca a Yanet García con sensual baile caliente (VIDEO)

Patty López de la Cerda decidió mostrar su sensualidad en Instagram al compartir unos atrevidos videos mientras demostraba sensuales pasos de baile al lucir un body muy coqueto que dejó al descubierto su curvilínea figura.

La presentadora de TV Azteca disfruta deleitar la pupila de sus fieles admiradores al lucir sus encantos con atrevidos atuendos que en más de uno ocasión han subido la temperatura, tal fue el caso de sus más recientes publicaciones.

Cabe mencionar que la hermosa mujer cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram debido a las sugerentes fotografías que ha mostrado a los usuarios, pues ha presumido lo bien que luce a su edad, siendo una de las conductoras que ha logrado seducir las redes sociales opacando a Yanet García.

En el video se puede apreciar a la conductora bailando en el baño, aunque sus fans se percataron de la atrevida prenda que llevaba puesto, dejando hipnotizados a más de 68 mil seguidores, quienes además de ver el clip optaron también por enviarle comentarios muy subidos de tono.

"Ya no he bailado y he recibido muchos reclamos, pero encontré estas historias de baile viejitas". Escribió la conductora.