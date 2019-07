Patty López de TV Azteca con ATREVIDO bikini celebra su “cumple” en Tulum (VIDEO)

La sensual conductora de deportes en Patty López de la Cerda, encendió las redes sociales al posar con un provocativo atuendo con el que dejó a miles de fans en Instagram muy sorprendidos.

Resulta que la bella conductora de TV Azteca Deportes, presumió su espectacular físico con poca ropa y anunció que está adelantando la celebración de su próximo cumpleaños.

Por lo anterior Patty López de la Cerda presumió que está a unos pocos días de disfrutar de la llegada de un nuevo año a su vida y ha elegido las paradisiacas playas de Tulum para iniciar con el festejo.

Fue a través de sus cuenta oficial de Instagram que la bella conductora de deportes en Tv Azteca, ha publicado una serie de imágenes en donde da cuenta de que se la está pasando de maravilla los las bellas playas de Quintan Roo.

Aunque Patty López de la Cerda ya lleva algunos días publicando su estancia en las playas de Tulum, hasta ahora ha sorprendido al subir un candente video en donde aparece luciendo un ardiente bikini donde luce todos sus encantos.

TE PUEDE INTERESAR: Patty López conductora de TV Azteca calienta las redes posando con poca ropa

Con un bikini color lila la sensual colaboradora de Tv Azteca aparece luciendo sus encantos totalmente sudados; además de aparecer complementando su look con una visera color roja con la que hace encantadores poses en el techo de su habitación de hotel.

En el video aclara con un mensaje: “Toda la vida soñé con salir en un video de Rock... como hasta el momento no lo he logrado, decidí hacer mi propio video con una canción que me encanta de los @arcticmonkeys en mi terraza de @hrhrivieramaya ������".

Cabe destacar que Patty López reveló que Tulum es su destino favorito y que estar en aquella playa de la Riviera Maya es como estar en el paraíso, pero eso no es todo, pues a su regreso a la CDMX la conductora planea continuar con los festejos de su cumpleaños.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos