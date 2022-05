Patrick Stewart sí quiere seguir interpretando al “Profesor X” en el MCU

El actor de los X-Men habló sobre su ingreso al MCU/Foto: Cultura Ocio

¡ALERTA DE SPOILER! Con el estreno de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, finalmente los fans confirmaron la aparición del actor Patrick Stewart en su recordado papel de Charles Xavier alias “Profesor X”, algo que se había rumorado desde que se presentó el primer tráiler de la película.

Aunque la participación de Patrick Stewart como el “Profesor X” en Doctor Strange 2 fue demasiado breve, el actor británico ha indicado que sí le gustaría seguir formando parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU en inglés).

Patrick Stewart quiere seguir interpretando al Profesor X

El actor aparece en la nueva cinta Doctor Strange in the Multiverse of Madness/Foto: Geek

La película con la que regresó Sam Raimi al género de los superhéroes se ha dado a la tarea de explorar las consecuencias de manipular realidades alternativas, lo cual ha traído una serie de emocionantes cameos, entre ellos el de Patrick Stewart como el Profesor X.

En entrevista con Entertainment Weekly, el actor cuatro veces nominado al Emmy se encontraba conversando sobre el final de temporada de Star Trek: Picard, cuando fue cuestionado sobre su papel en el MCU y dado que la cinta ya se encuentra en cines y muchas personas la han visto, decidió adelantar un poco sobre su porvenir.

"La última película que hicimos con Hugh Jackman (Logan/Wolverine), cuando los dos éramos personas muy, muy diferentes de los personajes que habías conocido en las anteriores películas de X-Men, pensé que bajaba el telón de mi personaje y el de Hugh de forma muy acertada", recordó Stewart.

"Es posible y probable que haya aún más apariciones'', confesó el veterano intérprete, eso sí, confirmó qué papel se trata: "No espero volver a ser Jean-Luc Picard". Por lo tanto, hay posibilidades de que reaparezca el Profesor Xavier.

Patrick Stewart podría seguir apareciendo con los Illuminati

Es posible que veamos más de los Illuminati próximamente/Foto: Código Espagueti

El propio Patrick Stewart acaba de revelar que es muy probable verlo nuevamente como el Profesor X, quien lideró la versión de los Illuminati que vimos en el mundo 838 en Doctor Strange 2.

Y aunque no tuvo un final feliz, esto no significa que este personaje no pueda tener más participaciones, e incluso abre la posibilidad de que los X-Men finalmente se unan al MCU.

