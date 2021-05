Hace unos días, la conductora Odalys Ramírez compartió en sus historias de Instagram que su esposo, el actor y también conductor Patricio Borghetti, se sometería a la operación de la vasectomía, esto debido a que la pareja había tomado la decisión de no tener más hijos.

Por su parte, el conductor declaró en Venga La Alegría que dicho procedimiento ocurrió por sugerencia de su esposa: “Ella me dijo ‘¿Y si tú te haces la vasectomía?’, y dije, ‘Por supuesto que sí’. Después de lo que hace la mujer por la natalidad, creo que es padre que los hombres también se involucren y es algo muy sencillo de hacer”.

El conductor argentino-mexicano decidió operarse para ya no tener más hijos.

Asimismo, el conductor estrella de TV Azteca explicó a sus compañeros del programa que aún existen muchos mitos y miedos injustificados al respecto de la vasectomía, misma que él clasificó como sencilla, rápida y no invasiva, además de recalcar que no es dolorosa.

Por otro lado, aseguró que daba a conocer que se había operado para no tener más hijos con el fin de motivar a otros hombres a involucrarse en la planificación familiar: “Por eso lo estoy compartiendo para que entiendan esto porque le tenemos miedo a lo desconocido y una vez que aprendemos eso y nos informamos, mejora”.

Un procedimiento para nada doloroso

De igual forma, Patricio Borghetti explicó que no sintió dolor al momento de realizarse dicha operación: “La verdad es que no se siente nada, es mucho más leve que una vacuna. Es un piquetito. Después de ahí no se siente más nada. Es un proceso muy sencillo, dura 10 minutos, es sin bisturí… Ni sangre sale, prácticamente”.

Por último, el conductor explicó que el estar al lado de su esposa, la conductora Odalys Ramírez, durante su embarazo y el parto de sus dos hijos le hizo darse cuenta que la mujer es quien carga con la responsabilidad de la planificación familiar, algo que considero machista.

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti

La pareja sostienen una relación sentimental desde hace diez años.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se conocieron hace ya más de una década, pero su relación sentimental comenzó un 28 de febrero del 2011. De su romance han surgido dos hijos: Gia y Rocco.

En diciembre del 2019, el conductor de TV Azteca le pidió matrimonio, pero hasta la fecha se desconoce cuándo se realizará la boda, esto a causa de la pandemia del COVID-19. Mientras tanto, la pareja se encuentra disfrutando de su familia y del éxito laboral en sus respectivas televisoras.

Fotografías: Redes Sociales