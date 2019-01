Patricia Reyes declara por qué Yalitza Aparicio no tiene vocación de actriz (VIDEO)

La cinta mexicana ‘Roma’ se ha posicionado como uno de los mejores filmes y con ello ha llevado a la fama a sus protagonistas, entre ellos a la inigualable Yalitza Aparicio, por lo que sin duda ha sido el tema del momento.

Una de las actrices que se atrevió a hablar respecto a la primera participación de Yalitza Aparicio en la multipremiada película de Alfonso Cuarón, fue la reconocida actriz Patricia Reyes Spíndola, quien se expresó con respecto a la actriz mexica de esta forma:

“Ser actriz no es su vocación, no es lo que quiere. Si Cuarón sigue jalándola, pues adelante”.

La declaración de la actriz causó revuelo por redes sociales, por lo que Patricia Reyes decidió romper con el silencio en un importante programa al que fue invitada.

En días recientes Patricia Reyes acudió a ‘La Saga’, donde aclaró la controversia que se armó en su contra respecto a su opinión sobre la actriz mexicana Yalitza Aparicio.

La reconocida artista declaró, que se armó un ‘desmadrito’ por su comentario debido a que en redes sociales se dijo que sus declaraciones las hizo después de que se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Óscar, donde la cinta mexicana obtuvo diez nombramientos, sin embargo, fue la misma actriz la que aclaró que dicho comentario lo mencionó un viernes antes.

Patricia Reyes destacó que en la entrevista hecha por ‘Ventaneando’, señaló en primer lugar que estaba orgullosa del éxito de Yalitza Aparicio.

De acuerdo a su declaración estas fueron sus palabras: “La felicito, es de Tlaxiaco, es muy guapa, es del mismo pueblo de mi bisabuelo, me da mucho gusto”.

Respecto a su comentario: “Me parece que no tiene la vocación de actriz. Me parece, ojalá me equivoque y sea la Katy Jurado del siglo XXI”, Patricia Reyes mencionó que su opinión fue basándose en las propias declaraciones de Yalitza Aparicio, quien ha señalado en diversas entrevistas que su pasión es la docencia e incluso acudió al casting de ‘Roma’ porque ‘no tenía nada mejor que hacer’, por lo que especuló que en sus planes no estaba el convertirse en actriz.