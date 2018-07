Pato Borghetti se entera que su ex se va a casar y así reaccionó

Pato Borghetti se entera que Grettel Valdez se va a casar y así reaccionó

Así reaccionó Pato Borghetti al enterarse de la próxima boda de Grettell Valdez y vaya que no solo fue una sorpresa para él, sino para todos. La guapa actriz anunció este viernes 13, su compromiso con un misterioso hombre de nombre Leo, galán que se animó a dar el siguiente paso en su relación y después de 9 meses la llevará al altar.

Pues el misterioso hombre le entregó el anillo de compromiso en Tokio, donde la sorprendió con unas copas de champagne, por lo que Grettell no se pudo negar a tal propuesta y tener al hombre de su vida frente a ella.

El conductor de VLA no pudo ocultarlo y hasta le mandó este mensaje.

Ante esto, el que no se quedo callado fue Patricio Borghetti, ex de Valdez, quien en plena entrevista de Ventaneando reaccionó al enterarse que se va a casar y no dudó en mandarle este recado:

"Yo ya sabía de este compromiso. Me contó Santino, mi hijo, que están en Japón. Ayer me platicó que le habían propuesto matrimonio a su mamá y que ella dijo sí. Estaba muy contento. Aproveché para felicitar a Grettell y a Leo, su prometido. A mí me da mucho gusto, la verdad: es la mamá de mi hijo y siempre quiero que sea feliz. Así que enhorabuena y que sean muy felices".