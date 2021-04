Pato Borghetti reacciona tras las declaraciones de Grettell Valdez

En La Verdad Noticias te compartimos las revelaciones que realizó Grettell Valdez durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, donde la actriz de telenovelas compartió algunos detalles de su vida, incluso confesó lo que vivió con Pato Borghetti.

Y es que, en la entrevista, la famosa de Televisa expresó que vivió un difícil proceso de separación, ya que cuando nació su hijo, él decidió divorciarse de la actriz, lo que fue un momento doloroso para ella, pero tras sus comentarios, su ex esposo habló al respecto.

Durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, el conductor de TV Azteca Pato Borghetti de 47 años fue abordado por los medios, le cuestionaron sobre las declaraciones de su ex esposa, a lo que el famoso comentó que aquella situación pasó hace 11 años.

Pato Borghetti le responde a Grettell Valdez

El presentador de "Venga la Alegría" expresó que no va hablar sobre lo que pasó hace muchos años, aseguró que no tiene sentido, pues su ex esposa está casada con Leo, además comentó que respeta a su pareja y que no tiene sentido remover algo del pasado.

Pato Borghetti reacciona tras los comentarios de su ex

Borghetti comentó que aún no ha visto la entrevista de su ex, por lo que los periodistas comenzaron a realizar preguntas, pero su esposa Odalys Ramírez comentó que ya lo pasado es pasado, pues el presentador está feliz con la familia que ha formado con Ramírez.

El conductor también comentó que respeta las declaraciones que realizó la actriz de Televisa en el canal de YouTube de Yordi Rosado, pues tiene una relación cordial con la famosa, ya que hacen lo mejor posible para que su hijo Santino esté bien.

Pato Borghetti y Grettell Valdez se casaron en el año 2004 y en junio de 2008 nació su hijo Santino, pero al poco tiempo del nacimiento de su hijo, los famosos se divorciaron. A pesar de los momentos difíciles, ambos mantienen una linda amistad.

