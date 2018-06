Pato Borghetti confesó en Venga La Alegría ¡que es todo un ‘burro’!

Pato Borghetti confesó en el programa Venga La Alegría que es todo un ‘burro’ pero en la cama, y no era para presumir pero afirmo que era su ‘Argentinidad’, tal vez refiriéndose a su tipo de genética. En el programa su compañera Ingrid Coronado fue quien realizó dicha pregunta, un poco comprometedora; la cuestión es que fue libre pero Pato fue quien se delató quedando colorado y poniendo sus manos en la cara.

La pregunta que Ingrid Coronado lanzó durante el programa Venga La Alegría fue:

De inmediato la reacción de de Pato Borghetti fue bastante obvia, es por ello que respondió:

“No, no me mandaron una carta por debajo de la puerta; no la quiero decir porque va a sonar con falta de humildad… pero ok bueno mi 'Argentinidad' decía querido pato o burro te voy a pedir muy amablemente nos encanta que vivas tu sexualidad al máximo y a plena pero si por favor los gritos pudieran ser un poco más bajos para que no se entere toda la privada”…