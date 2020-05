Pato Borghetti con ARRIESGADO salto realizó un reto que le causó dolores

Patricio Borghetti es uno de los carismáticos conductores de Venga la Alegría y que recientemente ha causado furor n las redes al mostrar el más reciente reto al que se unió y que realizó con la ayuda de su familia.

Resulta que Pato Borghetti mostró en redes sociales su habilidad física para saltar, esto al realizar un reto que popularizó Jason Derulo, tanto que causó la gracia de sus seguidores al realizar un reto popularizado por el cantante Jason Derulo, a través del cual mostró su fuerza y habilidad física.

Fue a través de su cuenta de Instagram, el conductor de Venga la Alegría compartió un clip en el que aparece sumándose al desafío, esto con ayuda de su pareja Odalys Ramírez y de su hijo Santino, realizando la hazaña que consistió en dar un salto lo suficientemente alto y preciso para poder vestir unos pantalones o shorts, esto mientras dos personas sostienen de los extremos la prenda.

Tal parece que el también actor realizó el reto de Derulo con gran éxito, lo cual fue celebrado por Santino y Odalys, pero sin embargo, los fans del presentador no pudieron evitar mostrarse divertidos con el clip debido al mensaje que Pato Borghetti dejó al pie de la publicación.

Como era de esperarse el post causó revuelo entre sus seguidores, quienes pronto le hicieron llegar comentarios en los que aplaudieron su alegre actitud y el hecho de que lograra hacer el reto.

Una publicación compartida de PatoBorghetti (@patoborghetti) el 25 May, 2020 a las 6:51 PDT

“En mi mente, todavía tengo 18 años. Luego cuando me acuesto en la noche y me duele todo, se me pasa”.