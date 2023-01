Pati Chapoy explota contra Piqué y su madre por el maltrato a Shakira: “Eres deplorable”

Esta semana se hizo viral un video en donde se ve a Montserrat Bernabeu, mamá de Gerard Piqué, maltratando a Shakira después de un famoso evento en donde asistió el ex futbolista.

En este se puede observar como la mujer toma de la cara a la colombiana y la silencia de forma brusca y con enojo, lo cual desató la furio de sus fanáticos y los conductores de “Ventaneando”.

Pati Chapoy le dio con todo a la exsuegra de la cantante y a Piqué por no defenderla, en La Verdad Noticias te compartimos todo lo que dijo.

Pati Chapoy arremete contra Piqué por no defender a Shakira

Madre de Piqué maltrata a Shakira y ¡él no hace nada!

En el programa vespertino de espectáculos se dio a conocer el video en donde la ex suegra de Shakira aparece presuntamente agrediéndola, justo después de una entrega de premios de Piqué.

Primero aparecen caminando hacia un lugar cuando de repente comienzan a discutir las dos mujeres, Montserrat Bernabeu toma del rostro de la intérprete y después le hace una seña para que se calle.

La actitud pasiva de Gerard fue lo que más causó indignación ya que presencia la escena sin decir absolutamente nada ¡no la defendió de las agresiones!

Ante esta situación, los conductores de Tv Azteca desaprobaron la actitud de la señora y de su hijo, a pesar de que estas imágenes fueron captadas hace algunos años.

Pati Chapoy se mostró muy molesta y dijo que ahora entendía la razón de poner un muro entre las mansiones y colocar una bruja directo hacia su ventana.

Calificó de deplorable la reacción de Piqué porque no detuvo a su madre ante la agresión a Shakira, con la que tuvo más de 10 años de relación y dos hijos, Milan y Sasha.

En más de una ocasión, desde que se dio a conocer la infidelidad con Clara Chía, la titular del programa le ha externado su apoyo a Shakira, y esta no fue la excepción.

Sus compañeros tampoco se quedaron callados, Pedrito Sola despotricó contra el defensa del Barcelona:

"¿Y el mandilón del marido qué?", haciendo referencia a que no hizo nada para defenderla.

Por su parte, Daniel Bisogno y Linet Puente especularon que la pelea se debió a que no les gustó el vestido que Shack llevó a la entrega de los premios; ya que no llevaba sostén debajo del vestido, optando por un look más sensual.

También, transmitieron en vivo un video muy famoso en donde se ve a Piqué despreciando a Shakira en esa misma entrega porque no respondió a ninguno de sus besos o abrazos.

“Hizo jeta el bebé", señalaron al ver las imágenes.

Te puede interesar: Primera foto de Clara Chía y Piqué desata una ola de memes ¡Aquí los mejores!

¿Qué pasó con la relacion de Piqué y Shakira?

Shakira y Piqué terminaron su relación en 2022.

La intérprete Shakira, anunció junto a Gerard Piqué, su separación en junio del 2022; justo después de que se dieran a conocer unas imágenes del ex futbolista con otra mujer, Clara Chía.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.