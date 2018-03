Pati Chapoy arremete en contra de Facundo y ¡Le pide que se vaya!

Ahora que Facundo se encuentra dentro de las filas de la televisora del Ajusco, el polémico conductor confesó que no le gusta trabajar con algunas personalidades de “su nueva casa” e incluso algunos de ellos ya se fueron en su contra.

El ex participante de La Isla, confesó que no le gusta la televisora, pero que aceptó trabajar con ellos, sólo porque le dieron la libertad creativa de su nuevo programa.

"La gente me trollea mucho en redes porque dije que odiaba a los de Azteca, y que ahora soy uno de ellos, y no por eso quiere decir que ya los amo. Pero aquí me dieron la libertad de hacer lo que me gusta y desde el principio se me dejó hacer mis ideas y ser parte del proyecto"