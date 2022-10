Pati Chapoy ya le respondió a Yolanda Andrade y lo niega todo

Pati Chapoy, junto a Daniel Bisogno, se involucró entre la pelea que mantienen Laura Zapata y Yolanda Andrade cuando defendió a la hermana mayor de Thalía. Los dos conductores de “Ventaneando” acusaron a Yolanda de pedirle dinero a Julio César Chávez.

Ante esto, como te contamos anteriormente en La Verdad Noticias, Yolanda no se quedó callada y le dijo a Pati Chapoy que no tenía derecho a criticarla cuando ella se compró una mansión en Miami con dinero extraído de Tv Azteca.

Ahora, Laura Zapata le preguntó a Pati Chapoy que opinaba sobre esa declaración de Yolanda Andrade y la conductora de “Ventaneando” se mostró sorprendida y sin entender de dónde sacó esa información.

Esto es lo que dijo Pati Chapoy sobre su supuesta casa de Miami

Pati Chapoy hablando con Laura Zapata de Yolanda Andrade.

Laura Zapata le preguntó a Pati Chapoy de “Ventaneando” si era cierto que se compró la casa de Miami con dinero de Tv Azteca y que ahora tenían una enemiga en común por Yolanda Andrade:

"No, que tú usaste el dinero de esta empresa para comprarte una casa en Miami y yo digo, ‘pues idi*ta, ¿qué no ves que la señora trabaja diario? si ella vive aquí, trabaja diario, tiene el programa más exitoso del canal’” le dijo Laura a Pati Chapoy que no entendía a que se refería.

Ante esto, Pati Chapoy sigo no tengo ninguna casa en Miami pero, dijo que a lo mejor se compraría una cuando comience a ganar más y hasta invitaría a Laura Zapata. Aunque recientemente se filtró que podría cambiar el horario de "Ventaneando" y afectar su raiting.

Lo que sí afirmó es que podría comprar acciones de Tv Azteca. Por otro lado, comentó que no tiene por qué perder el tiempo en demostrar si tiene una casa o no.

¿Qué grupo tiene el hijo de Pati Chapoy?

Pati Chapoy y su hijo.

La famosa Pati Chapoy tiene un hijo llamado Rodrigo Dávila Chapoy que también es famoso, pues es cantante en una banda de rock pop llamada Motel.

