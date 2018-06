Pati Chapoy y Ventaneando, ¡’tiembla’ ante la llegada de INTRUSOS! (VIDEO)

Paty Chapoy y Ventaneando temen la llegada de Intrusos y esto podría hacerles bajar el rating y posicionamiento que los ha mantenido a lo largo de 22 años; es por ello que ahora el momento en el programa está demasiado tenso y los conductores bastante ‘nerviosos’.

La propuesta de Intrusos se dio a conocer hace un par de días y los avances fueron revelados el 26 de junio a través del twitter oficial de Aurora Vale, una de las conductoras que está lista para dar inicio al programa y guerra total a Ventaneando.

Aquí el VIDEO:

Rumores se dieron a conocer previo a la presentación de gabinete de conductores que conformaría el programa Intrusos; el más fuerte que se dio a conocer era que aquellos conductores que fueron despedidos y/o vueltos en polémicas de Ventaneando estaban uniendo sus fuerzas para llevar a cabo este nuevo proyecto.

Se creía que Atala Sarmiento ex integrante de Ventaneando formaría parte de Intrusos; pero no, pues no mantiene buena relación con dos de las conductoras que estarán ahí. Pero quienes sí, formarán parte del equipo son:

Aurora Valle, Martha Figueroa, Carmen Armendáriz (quien destaca por ser pionera de Ventaneando) y Juan José Origel “Pepillo”.

Ándale!! Lo que nos espera !! �� Una publicación compartida por Juan Jose Origel (@juanjoseorigel) el 15 de May de 2018 a las 5:20 PDT

El estreno de Intrusos será el 6 de junio y contará con dicho elenco; mismos que pertenecerán a Televisa y darán competencia directa a Ventaneando; pues la temática del programa es de farándula, espectáculos.

