Pati Chapoy y Enrique Guzmán se distanciaron y esta es la prueba

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, Enrique Guzmán está atravesando un complicado momento, luego de que Frida Sofía lo acusara de abuso sexual, y una de las personas que le tendieron la mano al famoso fue Pati Chapoy.

En ese sentido, ahora parece que han pasado de la gloria a la desgracia, pues después de demostrarle su apoyo, ahora la líder de ventaneando ha dejado de seguir al rockero en redes sociales.

Según información del programa Chisme No Like, la situación es muy rara, ya que la televisora en la que se transmite Ventaneando tiene una relación muy fuerte con la cantante Alejandra Guzmán y con su papá, pues no es la primera vez que les abren las puertas.

Por ello les parece bastante sospechoso, sin embargo, es un hecho que la periodista de espectáculos ya no sigue al presunto abusador sexual.

Pati Chapoy dejó de seguir a Enrique Guzmán

“Ellos son amigos, pero Pati Chapoy ya no sigue a Enrique Guzmán ni en Instagram ni en Twitter. Extraño porque es alguien que ella apoyó de entrada, así que no sabemos que hay detrás de esto

¿Pati Chapoy ahora apoya a Frida Sofía?

Si bien la líder de ventaneando dejó de seguir a Enrique Guzmán, quien sí tiene bien presente en sus redes sociales es a Frida Sofía, quien acusó a su familia en varias ocasiones.

Esto ha comenzado a generar la especulación de que, probablemente, ahora la líder de Ventaneando haya decidido apoyar a la hija de Alejandra Guzmán, pero por ahora no ha hecho declaraciones que confirman las razones de su distanciamiento con Enrique Guzmán.

Por lo pronto habrá que esperar a que ambos den a conocer si hubo un distanciamiento, o bien que se den más capítulos en esta historia que pareciera nunca acabar. ¿Crees que haya pleito entre Pati Chapoy y Enrique Guzmán?.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.