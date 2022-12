Pati Chapoy y Daniel Bisogno protagonizan fuerte enfrentamiento en pleno programa

Daniel Bisogno y Pati Chapoy se pelean en pleno programa en vivo.

Pati Chapoy y Daniel Bisogno son dos de las figuras más importantes de ‘Venteando’ y pese a que mantiene una cercana relación, esto no los exenta de tener fuertes encontronazos, tal como sucedió en una reciente emisión, donde la periodista explotó y terminó regañando al también comediante en plena transmisión en vivo.

Recordemos que Pati Chapoy en una de las personalidades más importantes e influyentes de televisión Azteca, por lo que es común que la conductora evidencie que ella manda en el programa “Ventaneando”.

Pese al enorme respeto que Pati Chapoy tiene de los demás conductores, es Daniel Bisogno quién no dudó en defender su postura en relación con la separación de Shakira y Piqué, situación que hizo explotar a su jefa.

Pati Chapoy regaña a Daniel Bisogno en plena transmisión en vivo

¿Qué pasó entre Pati Chapoy y Daniel Bisogno?

En La Verdad Noticias te damos a conocer que durante una reciente emisión del programa “Ventaneando”, los conductores hablaron de las fotografías de Shakira con su instructor de surf, misma que generaron especulaciones de un nuevo romance.

Al respecto, los conductores terminaron comentando del acuerdo legal entre Shakira y Piqué con relación a sus hijos y su mudanza a Miami; sin embargo, Daniel Bisogno mostró su indignación por el hecho que Piqué tenga que viajar y pagar boletos de avión, para poder ver a sus hijos.

El comentario de Daniel generó el enojo de Pati Chapoy, quien dijo que debe ser Piqué el que pague los boletos de avión para ir a ver a sus hijos: “Qué no sea huev…” dijo, recibiendo la réplica del conductor, quién señaló que Shakira es quién se está llevando a sus hijos, por lo que ella debería pagar los vuelos.

“Pero dividirse los vuelos, ¡si ella se los está llevando a otro continente!”, insistió Daniel Bisogno, a lo que Pati replicó: “Bueno, pa’ que tengas una idea la casa que construyó Shakira en Barcelona se la dejó. Este es defensor. No, no, ya no me hables. ¡Mira este!”, dijo la periodista visiblemente enojaba y mandando a un corte comercial.

Horario de Ventaneando 2022

¿Cúal es el nuevo horario de 'Ventaneando'?

El programa “Ventaneando” liderado por la conductora y periodista Pati Chapoy es transmitido desde él inició de Tv Azteca, convirtiéndose en uno de los más importantes en el ámbito del espectáculo.

Pese a la gran importancia que ha tenido el programa, generó gran polémica su cambio de horario, pues ahora es transmitido a la 1:00 pm, siendo considerado como uno de los horarios de “bajo rating”.

Aunque surgieron rumores de una salida, Pati Chapoy ahora se convirtió en youtuber, y no solo transmite el programa por Tv Azteca, sino que emite una versión extendida en su canal de videos.

