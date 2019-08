Pati Chapoy: ‘una jefa de miedo’; así lo reveló Jimena Pérez ‘La Choco’

Hace un par de semanas, Jimena Pérez ‘La Choco’, anunció su salida del programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca del cual formó parte desde el 2008, a causa de un problema en el neurodesarrollo de su hijo Iñaki, quien no puede expresarse con la normalidad que debe tener un niño de su edad.

En ese sentido, y con el objetivo de velar por la salud de su hijo, la conductora dijo que ella y su familia se irían a vivir a España para garantizar a su pequeño una mejor calidad de vida, y por ende, no podría seguir trabajando para TV Azteca.

Cabe mencionar que ‘La Choco’ confesó que su mudanza a España es para poder continuar con las terapias de su hijo, incluso la presentadora reveló que ha pasado por momentos complicados, pero siempre ha tenido el apoyo de su esposo Rafa Sarmiento.

Ahora, en una reciente entrevista, Jimena Pérez ‘La Choco’ relató para la una sección llamada: ‘En sus Batallas’, la vez que su ex-jefa Pati Chapoy la mandó llamar a su oficina y la regañó.

Resulta que todo esto sucedió a causa de que Chapoy enfureció con la esposa de Rafael Sarmiento por el poco ánimo con el que grabó un especial de Navidad.

Así, ‘La Choco’ relató:

“Hubo una vez, y no sabes cómo me traumé porque hubo un especial de Navidad y yo dije ‘no voy a interrumpir’, así que casi no participé y me mandó a llamar Pati y me dijo: ‘no puede ser, necesito que participes más, si hubieras estado, o no hubieras estado, da lo mismo’ y me sentí fatal. Al final de día me borré a mí misma y lo trabajé y dije ‘ya no me vuelve a pasar’ , son esas cosas son las que te impulsan”, recordóla conductora.

No es noticia nueva que Pati Chapoy es una mujer con un carácter muy fuerte y que como jefa no acepta le mediocridad, razón por la que no todos los conductores que han llegado a trabajar con ella, han aguantado su personalidad.

