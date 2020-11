Pati Chapoy se BURLA de Cynthia Klitbo por su romance con Rey Grupero ¡OMG!

Pati Chapoy arremete en contra de Cynthia Klitbo y Rey Grupero

La relación sentimental que ha presumido Cynthia Klitbo con Rey Grupero, sigue dando de qué hablar, incluso la titular de "Ventaneando" Pati Chapoy, no dudó en arremeter en contra del noviazgo de la actriz mexicana con el youtuber, pues sus comentarios causaron todo un revuelo.

Y es que, todo surgió por una entrevista que presentaron en el foro del programa de TV Azteca, donde la famosa de telenovelas defendió a capa y espada a su novio, quien ha sido señalado de violador y violento, debido a una situación que sucedió con una periodista.

Ante el escándalo, Cynthia Klitbo salió a defender a Rey Grupero, quien rompió el silencio y aseguró que él no fue el responsable de lo que pasó hace algunos años, por lo que la Pati Chapoy no pudo ocultar su desagrado al saber que Klitbo aseguró que su novio no es violento.

La reacción de la conductora de "Ventaneando" al mencionar que Klitbo parece la mamá del youtuber por defenderlo, causó revuelo en las redes sociales, pues a la titular no le agrado los comentarios que realizó la actriz con respecto al escándalo que está envuelto su novio.

En el minuto 19:53 del video que compartió el canal de YouTube del programa de TV Azteca, la presentadora Chapoy se burló de Klitbo y del youtuber, de igual forma Pedro Sola comentó que el romance de la famosa no durará mucho tiempo debido al escándalo.

"Este Rey Grupero ya encontró a su mamá".

Tras las críticas que Pati Chapoy realizó a Cynthia Klitbo y a Rey Grupero, la actriz no ha mencionado algo al respecto, por lo que en La Verdad Noticias te estaremos compartiendo más detalles sobre la polémica del youtuber que ha causado todo un revuelo en las redes sociales.

¿Crees que el noviazgo de la famosa con el youtuber llegue a su fin?