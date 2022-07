Pati Chapoy revela quien será su reemplazo en Ventaneando de Tv Azteca

Pati Chapoy, luego de haber iniciado su carrera en Televisa y 28 años en las filas de TV Azteca, anuncia que se retira de Ventaneando luego de 26 años al aire, pues la tarde del viernes 1 de julio, la periodista dejó en shock a todos al dar el tajante mensaje que tomó por sorpresa a los conductores.

Resulta que Pati Chapoy anunció al público en general que abandonará las instalaciones del Ajusco y hasta reveló quién será su reemplazo y se quedará a cargo de todo.

Es por eso que apenas unos minutos antes de que terminara el programa de este viernes, la conductora de Ventaneando interrumpió la transmisión para informar al elenco, producción y televidentes que abandona Ventaneando y deja en su lugar a nada más y nada menos que a uno de sus compañeros.

¿Quién sustituirá a Paty Chapoy?

Pati Chapoy anuncia que deja Ventaneando

Tal parece que la jefa de espectáculos de la empresa de Ricardo Salinas Pliego reveló que se irá, pero solo temporalmente, ya que informó que saldrá de la CDMX unos días. Aunque no indicó a dónde va ni el motivo de su saluda, sí confirmó es que decidió dejar a Pedrito Sola encargado.

“Pedrito, te hago un encargo; yo voy a salir fuera de la ciudad unos días y espero que tú te hagas cargo de que este programa siga".

Eso le dijo Chapoy al conductor que ha estado a su lado desde el inicio de “Ventaneando”, mientras que Linet Puente y Ricardo Manjarrez quedaron sorprendidos por las palabras de su jefa.

"¿Nos vas a pelusear?", preguntó Linet, mientras que Pati lo negó y reveló la importante condición que le impuso a Sola para dejarlo al frente de la emisión: "No te tragues tú solo el micrófono, dejas hablar a ellos", le advirtió Pati, a lo que el divertido presentador respondió: "Soy incapaz, no, no. 'La madrastra' me pone cara", se defendió el llamado “Tío Pedrito”, mientras que los demás solo reían.

TE PUEDE INTERESAR: Pati Chapoy 'se va' de Ventaneando tras 25 años al frente del programa

La advertencia de la conductora de espectaculos

Pedrito Sola queda en lugar de Pati Chapoy

La reconocida periodista Pati Chapoy, comentó que prefiere ventilarlo en televisión nacional y que todos lo sepan, ya que mencionó que Sola tiene la costumbre de hacer menos a Daniel Bisogno cuando ella no está a cuadro:

"Lo dije en este momento en la tele porque viene Daniel y a Daniel lo haces a un lado. Que tú estés rodeado de dos mujeres y Daniel acá para que seas el rey y señor de este programa".

Cabe mencionar que Daniel Bisogno actualmente está fuera de la CDMX pues este fin de semana pasado salió de vacaciones con su hija Micaela, pero seguramente estará de regreso el próximo lunes ahora que Pati Chapoy, abandona la emisión.

