Pati Chapoy manda contunde mensaje a sus exempleados de "Ventaneando"

Increíble pero cierto, la productora y conductora Pati Chapoy expresó su sentir, de ver a sus exempleados en otros programas de televisión. Como todos saben Atala Sarmiento se integró la semana pasada al programa Intrusos, donde comparte créditos con antiguos excolaboradores de Ventaneando como, Juan José Origel y Martha Figueroa.

Pati Chapoy habló de sus excolaboradores

A través de una entrevista para un programa, Pati Chapoy mandó un mensaje a sus exempleados y a la misma competencia expresando su orgullo por personas que ella formó dentro de la rama del periodismo.

Pati Chapoy mandó un mensaje a sus exempleados

"Hoy en día me siento muy honrada que un programa de televisión esté con personas que salieron de Ventaneando, empezando por la productora. Me siento halagada, porque al final de cuentas es un reconocimiento al trabajo que he venido haciendo nunca me imaginé, ni en sueños, que Televisa de pronto volteara a ver a todas esas personas"

Pati Chapoy

Atala VS Pati Chapoy

Atala salió de Ventaneando, debido a diversas inconformidades que había en su contrato por lo que decidió salir de la televisora del Ajusco, donde trabajó por más de veinte años.