Pati Chapoy llama MALAGRADECIDO al conductor Gustavo Adolfo Infante

La famosa periodista de espectáculos Pati Chapoy ha arremetido contra un famoso conductor de espectáculos, afirmando que el periodista es un malagradecido y grosero por decir que ella no hace bien su trabajo.

Tal parece que Pati Chapoy con 70 años de edad es parte de la fiesta por el 24 aniversario de ‘Ventaneando’, programa del que ha estado al frente desde sus comienzos y es por eso que en esta ocasión ha dado respondido a las afirmaciones que hace nueve meses hizo el conductor del programa ‘De primera mano’, Gustavo Adolfo Infante, de 54, en las cuales la tachó de mala periodista:

“No entiendo la postura de este personaje, yo lo descubrí, le di la oportunidad en ‘El mundo del espectáculo’; le fui dando armas para que pudiera ser alguien dentro de este medio y es la persona más malagradecida y grosera con la que me he topado. Me da mucha pena que se dedique a hablar mal de alguien que lo único que ha hecho es darle la mano, pero así sucede, tratas bien a una persona y luego dice cosas indebidas”.

Paty Chapoy y el caso Alberto Ciurana

Dentro de las mismas declaraciones, Pati Chapoy afirmó que su colega es un “señor bastante tonto y todo lo que dice es pura mentira; además con respecto a los problemas que se han rumorado sobre que Alberto Ciurana, director de Contenidos de TV Azteca, la quiere fuera de la televisora, la periodista no entró en el tema a fondo, sólo se dedicó a decir que deben de tener una buena relación de trabajo.

“Su trabajo no tiene que ver con el mío directamente, no es mi amigo, pero tenemos una buena relación de trabajo”.

Cabe destacar que la famosa Pati Chapoy es una de las más respetadas de la televisión mexicana por ser una mujer elegante y con mucha clase, que se ha caracterizado durante sus más de 20 años de carrera por ser un profesional en su trabajo.

