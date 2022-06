Pati Chapoy lanza crítica contra La Academia: “No me termina de gustar”

El juez de La Academia, Arturo López Gavito, fue invitado del programa “Ventaneando” y en una tensa conversación con Pati Chapoy, la conductora reveló su inconformidad previo al estrenó del reality, asegurando que no le “termina de gustar”.

A pesar de que la televisora ha anunciado el regreso de su reality más exitoso, con gran emoción, una de sus conductoras principales, Pati Chapoy, se sinceró en presencia de Arturo López Gavito y confesó su descontento con el nuevo concepto.

“¿Qué es eso del mentor? Eso no había, ya están inventando más cosas para La Academia, eso no existía”, dijo la periodista.

Pati Chapoy habla de La Academia

Pati Chapoy da su opinión sobre el próximo estreno de La Academia.

En presencia de uno de los jueces que fue parte del inicio de La Academia, la periodista Pati Chapoy, aseguró que: “Los últimos tres años de La Academia no son La Academia, perdóname Gavito”.

A lo que el juez del reality aseguró que debe de existir una actualización y que es necesario para irse renovando, sin embargo resaltó la verdadera importancia de que los participantes canten.

“Los orígenes fueron hace 20 años, es decir: no es el mismo público, no es la misma escena mediática, no es la misma industria de la música, ha cambiado”, aseguró.

La Academia 20 años TV Azteca

Después de la tensa conversación, entre el juez y productor musical, Arturo López Gavito y Pati Chapoy, los conductores le cuestionaron por algunos detalles.

“Hoy en día la industria de la música en México está sufriendo muchísimo por la falta de talento, entonces, si ustedes analizan, el único lugar para los nuevos valores de la música en México está en este programa”, aseguró .

De igual forma el juez de La Academia fue cuestionado por Pati Chapoy, sobre el programa La Voz, a lo que aseguró que nada relevante ha pasado.

