Pati Chapoy estalla en contra de quienes la critican en Twitter

Pati Chapoy se convirtió en blanco de duras críticas por parte de los cibernautas, esto luego de que anunciara que Enrique Guzmán utilizará el programa Ventaneando para limpiar su imagen y seguir defendiéndose de las acusaciones que Frida Sofía hizo en su contra.

A través de sus redes sociales, la estrella de TV Azteca anunció que el programa que ella lidera desde hace 25 años le dará la oportunidad un espacio al padre de Alejandra Guzmán para intentar salvar su reputación, la cual se ha visto severamente afectada desde que su nieta lo acusara de haberla tocado de manera indebida cuando ella tenía 5 años de edad.

La Chapoy se defendió de los ataques de sus detractores.

“A partir de hoy en @VentaneandoUno @enriqueguzman emprende una feroz batalla para limpiar su nombre CAIGA quien CAIGA”, fue el mensaje que escribió la titular de Ventaneando en su cuenta de Twitter, mismo que causó que fuera duramente criticada por parte de los cibernautas.

Sin embargo, Pati no se quedó callada y respondió cada crítica que recibió en redes sociales, asegurando que ella estaba siendo imparcial y que no estaba a favor de nadie, esto a pesar de que el programa Ventaneando no ha querido entrevistar a Frida Sofía.

Ventaneando, aliado de Enrique Guzmán

Enrique Guzmán acudió al programa Ventaneando para defenderse de las acusaciones de Enrique Guzmán.

La polémica comenzó un día después de que la hija de Alejandra Guzmán acusara a su abuelo de abuso sexual, puesto que el rockero de 78 años de edad acudió al programa Ventaneando y entre lagrimas negó haber tocado a su nieta. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la conductora y periodista no pudo evitar llorar ante las cámaras.

¿A cuánto asciende la fortuna de Pati Chapoy?

Se dice que la periodista tiene una fortuna aproximada de 4.2 millones de dólares.

Por otro lado, los rumores aseguran que Pati Chapoy tiene una fortuna aproximada de 4.2 millones de dólares, la cual es fruto de más de 40 años de trayectoria. Incluso, hace unos meses La Verdad Noticias te dio a conocer que el impresionante salario que recibe por parte de TV Azteca es equivalente a un millón de pesos mexicanos al mes.

