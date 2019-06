Pati Chapoy es destrozada por un conductor de televisión por ser una "BRUJA"

Tras el escándalo entre Daniel Bisogno y Raquel Bigorra durante el programa "Ventaneando", Pati Chapoy en todo momento defendió a su compañero y gran amigo sobre la traición de la conductora al filtrar información de su divorcio y de sus preferencias con hombres.

Y es que luego de las declaraciones que hizo Daniel Bisogno en la emisión de TV Azteca, los usuarios opinaron al respecto sobre la información que Raquel Bigorra filtró a unas revistas de espectáculos.

La más criticada en este polémico asunto fue Pati Chapoy, ya que la titular de "Ventaneando" siempre estuvo a la defensiva para proteger a Bisogno, sin embargo, la actitud de la conductora de TV Azteca ocasionó que algunos conductores también opinaran al respecto.

Te puede interesar: Pati Chapoy pide a la gente no ser chismosa, calumniadora y venenosa (VIDEO)

Recientemente el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, dijo que Pati Chapoy practica brujería y que ya no la quiere cerca.

Durante el programa "Sale el sol", los conductores empezaron a revelar algunas cosas que había hecho Raquel Bigorra hace algún tiempo, pues Ana María Alvarado también reveló en plena emisión que la conductora hizo que a ella la despidieran de un programa y habló cosas malas de su persona.

Gustavo Adolfo Infante mencionó: "Yo no la conozco, no sé si sea buena, mala, buena traicionera y demás, a mí me gustaría entrevistarla si ella quiere y si no quiere no pasa nada".

María Alvarado dijo que Raquel Bigorra quizá no quiere dar entrevistas a otros medios para darle la exclusividad a la misma revista que le vendió información acerca de Daniel Bisogno.

"Yo creo que hay gente que no debe hablar de brujería porque se pueden picar ellas mismas, con esa señora dicen que es bruja...yo la quiero lejos de mi vida, pero esa señora hace brujería". comentó Gustavo Adolfo sobre Pati Chapoy.