Pati Chapoy es criticada en Instagram por foto con Felipe Calderón.

La famosa y popular presentadora del programa de Tv Azteca, “Ventaneando”, Pati Chapoy se tomó una foto con el exPresidente de nuestro país Felipe Calderón Hinojosa, misma que se compartió en Instagram y la conductora fue fuertemente criticada por dicha publicación.

Pati Chapoy de 70 años de edad se tomó una fotografía junto a Margarita Zavala y Felipe Calderón en lo que fue la presentación de la obra musical Jesucristo Superestrella, lo que le ha generado una fuerte ola de críticas en Instagram.

La imagen en donde aparece la afamada conductora Pati Chapoy junto al exPresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, fue compartida en la cuenta de Instagram del programa “Ventaneando”. La publicación en solamente 14 horas de haber sido publicada ha logrado generar cerca de 3,500 reacciones y por ahora lleva 236 comentarios de los cuales en su gran mayoría han sido negativos y de repudio.

Estos han sido algunos de los comentarios negativos que ha recibido la conductora principal del programa “Ventaneando” por la foto que fue recientemente compartida en Instagram en donde Pati Chapoy fue fotografiada junto a Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala en la presentación de la obra musical Jesucristo Superestrella.

“Me gusta ventaneando... Pero esta foto no te favorece en nada con el público... De lo peor que hay en México, esas dos personas”. “Qué asco yo no publicaría esta foto por el quemón que tendría”. ¡Qué vergüenza, Chapoy! ¡Qué vergüenza!”. “Muy fea foto con esos personajes”. “No puede ser paty ya no te quiero”.

Pero así como hubo comentarios negativos, hubo uno que otro comentario que fue positivo para la imagen de Pati Chapoy con Felipe Calderón: “Mi admiración siempre Felipe Calderón”. “Sin duda el mejor Presidente”. “Mi admiración y respeto para los tres”.

