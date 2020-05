Pati Chapoy enoja a fans al pedir que no rompan cuarentena este Día de la Madre

Pati Chapoy ha indignado a más de una persona en varias ocasiones, pero ahora ha enojado a las mamás de México - e incluso sus hijos - por su polémica campaña para respetar la cuarentena en el Día de la Madre.

A través de la cuenta oficial de Instagram de Ventaneando, Pati Chapoy hizo un llamado a los mexicanos a no perjudicar a sus mamás este 10 de mayo con visitas que pongan en riesgo su salud ante la pandemia de coronavirus, pero indignó a los usuarios por el lenguaje que usó para ello.

“Este 10 de mayo, yo no chingo a mi madre. No la expongo, la cuido y no voy a visitarla. No salgo”.