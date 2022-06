Pati Chapoy en contra de que Vanessa Claudio sea conductora de “La Academia”

La productora de Ventaneando considera que la puertorriqueña está "sobrevalorada"/Foto: Infobae y MDZ

¿Hay una posible rivalidad entre Pati Chapoy y Vanessa Claudio? Ya que durante la emisión del programa “Ventaneando” el pasado lunes 30 de mayo, se habló de que la puertorriqueña sería la co-conductora del reality “La Academia 20 años”, algo que no le agradó a la productora y conductora mexicana.

Como te informamos en La Verdad Noticias, en ese programa Lolita Cortés, quien ya está conformada para ser jueza en el reality show de canto, habría filtrado la noticia de que Yahir, ex académico de la primera generación, será el conductor estelar en esta edición de La Academia; esto durante una entrevista para el show de espectáculos.

Sin embargo, algo que llamó la atención de los espectadores fue la reacción que tuvo Pati Chapoy en Ventaneando cuando le mencionaron que Vanessa también sería parte del proyecto musical, ya que mostró rostro de descontento.

Pati Chapoy muestra su rechazo a Vanessa Claudio

Parece que a Chapoy no le agrada completamente Claudio/Foto: TVNotas

Los comentarios que lanzó Chapoy sobre la participación de Claudio en el reality musical “La Academia 20 Años” dejaron en claro que la puertorriqueña no goza de su simpatía, además de que insinuó que su imagen ya está sobreexplotada, al haber estado en varios programas de TV Azteca.

La productora de Ventaneando dijo sobre la llegada de Yahir a la conducción: “Yo le doy el beneficio de la duda a mi querido Yahir como conductor. Me parece maravilloso”.

Ante esto, Mónica Castañeda continuó: “Sí, a mí también sí me gusta porque él fue de la primera generación y experimentó o ha experimentado el éxito, la lucha por tener el éxito. Actuación y muchas otras ramas”.

Pedrito Sola por su parte comentó: “A pesar de que él no fue el que ganó el primer lugar en La Academia, ha hecho una carrera padrísima y ha triunfado como cantante y como actor”. Mientras que Daniel Bisogno declaró que el ex académico, no tiene lo necesario para llevar la conducción. “Yahir es un tipazo y me parece buena persona, pero creo que no es conductor”.

Ante el comentario de Bisogno, Linet Puente mencionó; “Pero no creo que esté solo, yo creo que lo van a poner con Vanessa Claudio ¿no?”

A esto Castañeda precisó que la participación de Vanessa Claudio en el show de TV Azteca sería como co-conductora en el área de backstage del reality.

Ante la mención de la puertorriqueña, Pati Chapoy reaccionó de inmediato con una mueca de desagrado, para posteriormente decir: “Ay, Dios. A Vanessa nada más falta que esté en lugar de Javier Alatorre”.

TV Azteca enojados con Ventaneando por filtrar información sobre La Academia 20 Años

Vanessa era hasta ahora, la única que se había confirmado oficialmente como parte de la conducción del reality/Foto: Twitter

Se ha rumorado que la producción de TV Azteca están enojados con Lolita Cortés y Ventaneando por filtrar que Yahir va a conducir La Academia 20 Años, ya que este dato se iba a revelar hasta días antes del estreno del programa.

Incluso esa emisión de Ventaneando no se subió por completo a Youtube, ya que cortaron la parte de la entrevista de Lolita Cortés y donde Pati Chapoy demuestra su rechazo por Vanessa Claudio.

