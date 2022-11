Pati Chapoy debutará como youtuber ¿Le dirá adiós a Ventaneando?

La titular de Ventaneando se sumará a los famosos que hacen entrevistas en YouTube.

Pati Chapoy reveló en el programa Ventaneando que por fin se había animado a abrir su canal de YouTube. Horas más tarde, la periodista compartió un primer video, en el cual explicaba las razones por las que había decidido debutar como youtuber y el tipo de contenido que compatirá en su canal.

“Abrí el canal de YouTube porque quiero compartir con todos ustedes aquellas entrevistas que por tiempo no se transmitieron de forma completa en Ventaneando pero no sólo eso, vamos a hacer entrevistas nuevas para que ustedes conozcan los entretelones de la vida de muchos personajes no nada más del espectáculo”, mencionó la señora Chapoy.

Al igual que Yordi Rosado y Mara Patricia Castañeda, la estrella de Ventaneando buscará sacar el lado desconocido de los famosos y compartirlo con el público: “A final de cuenta nada es lo que parece, porque una es la cara que nos dan los entrevistados a la hora de platicar con ellos y otra es la realidad, vamos a tratar de desenmarañar a todos ellos para que ustedes los conozcan”.

Sin embargo, Pati Chapoy le dará un toque único y diferente a su canal de YouTube al incluir material exclusivo de lo que ocurre cuando Ventaneando se va a comerciales y sus colaboradores debaten entre ellos cuando nadie los ve. Como dato curioso, su perfil oficial ya supera los 2,800 suscriptores a tan solo 24 horas de haberlo creado.

Ricardo Salinas Pliego, su primer entrevistado

El dueño de TV Azteca será el primer entrevistado de la periodista.

El primer entrevistado de su canal será nada más y nada menos que Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, Banco Azteca, TotalPlay y Elektra. De acuerdo al avance publicado, esta conversación promete ser una de las más sinceras que el empresario haya dado y que mejor que hacerlo junto a su gran amiga.

Aunque en un principio la noticia despertó rumores de una posible salida de TV Azteca, debes de saber que este proyecto solo llega a complementar la agenda de Pati Chapoy, quien ha cumplido 25 años al frente del programa Ventaneando y parece que su fecha de retiro aún está muy lejana.

Te puede interesar: Pati Chapoy revela quien será su reemplazo en Ventaneando

¿Qué edad tiene Pati Chapoy?

La periodista goza de gran popularidad en el mundo de la farándula pero también es muy criticada.

Pati Chapoy nació el 19 de junio de 1949 en la CDMX, por lo que ahora tiene 72 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la periodista inició su carrera artística en 1976 y hoy en día es considerada un ícono del mundo del espectáculo mexicano.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales