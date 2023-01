Pati Chapoy confía en la fidelidad de Jorge Salinas

Pati Chapoy no tiene pelos en la lengua para dar sus opiniones y mucho menos se limita cuando de relatar un chisme se trata. La periodista es firme en sus convicciones y no le importa caer bien o estar de acuerdo con otros, característica que la hace muy querida por algunos y no muy popular entre otros.

Chapoy se ha vuelto famosa y reconocida en el medio gracias a su programa de crítica y celebridades "Ventaneando", mismo que ha estado por más de 15 años al aire en la televisora del Ajusco. Fue durante esta emisión que la presentadora opinó sobre una reciente controversia que ha tenido a todo mundo al pendiente.

En semanas recientes el actor Jorge Salinas ha sido tema de conversación pues se le ha acusado de ponerle el cuerno a su esposa, la actriz chihuahuense Elizabeth Álvarez, situación que ha sido abordada de forma constante en "Ventaneando" y en especial por Pati Chapoy. En La Verdad Noticias te contamos lo que Chapoy tiene que decir al respecto.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre la supuesta infidelidad de Jorge Salinas?

Pati Chapoy opinó sobre la supuesta infidelidad de Jorge Salinas con su nutrióloga

Después de que el actor Jorge Salinas hablara del asunto por primera vez en semanas y desmintiera lo dicho por su nutrióloga, que es la mujer con quien supuestamente habría engañado a su esposa, señanado que ama a su esposa y familia; Chapoy no se quedó callada y defendió al actor.

De acuerdo con Pati Chapoy y después de lo dicho por Salinas esta situación sería caso cerrado y es que para la periodista la versión de infidelidad contada por la nutrióloga de Jorge no sería verdadera, sino que se trataría de un truco para volverse conocida en el medio.

¿Quién es la nutrióloga de Jorge Salinas?

Anna Paula Guerrero, la mujer con la que supuestamente Jorge Salinas habría tenido un romance, es una nutrióloga muy popular entre las figuras públicas de la CDMX. Es medio cirujano de profesión con especialización en nutrición y metabolismo.

Sin embargo, ha adquirido fama en fechas recientes por esta situación mediática con el actor, e inclusive a concedido entrevistas para medios de televisión e impresos sobre el tema.

