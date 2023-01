¿Pati Chapoy con problemas de salud? Esto se sabe sobre la periodista

Pati Chapoy es una periodista reconocida gracias al trabajo que ha realizado en el programa de espectáculos de TV Azteca conocido como “Ventaneando”, en el cual ha realizado entrevistas exclusivas con artistas de la talla de Amanda Miguel y Verónica Castro.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que ha sido directora de grandes proyectos televisivos como “Historias Engarzadas”, mismo que era conducido por Mónica Garza, así como “La historia detrás del mito”, del cual la famosa presentadora Atala Sarmiento estuvo a cargo.

No obstante, en La Verdad Noticias te compartiremos algo verdaderamente impactante sobre la periodista Pati Chapoy con lo que estamos seguros, quedarás sorprendido, ya que todo parece indicar que recientemente asustó a sus compañeros en el foro por un problema de salud.

¿Qué problema de salud tiene Pati Chapoy?

En un video publicado en el canal de YouTube de la conductora, se le puede ver sentada en un sillón mientras un paramédico le toma la presión, situación que alarmó a los fieles seguidores de “Ventaneando”.

Cabe mencionar, que en dicho clip Pati Chapoy explicó lo que le sucedió.

"Me empecé a sentir rara, empecé a sudar mucho y después del sudor, este... una taquicardia y ya... No me termino de sentir bien. Yo no sé cómo ando de la presión".

Te puede interesar: Pati Chapoy debutará como youtuber ¿Le dirá adiós a Ventaneando?

¿Cuántos años tiene Pati Chapoy?

La periodista Pati Chapoy

Pati Chapoy tiene 73 años, ya que nació el 19 de junio de 1949 y como muchas otras famosas, ha logrado forjar una carrera bastante sólida en el mundo del periodismo de espectáculos, profesión que desempeña hasta nuestros días y por la cual se mantiene vigente.

Sin embargo, es importante señalar que también ha dado mucho de qué hablar, luego de que se rumorara que supuestamente había sacado del clóset a una mujer en TV Azteca.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!